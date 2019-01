Guaidò, scendiamo in piazza oggi

(ANSA) - CARACAS, 30 GEN - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha convocato i suoi concittadini a partecipare oggi in una "giornata di appoggio all'Assemblea Nazionale" in tutto il paese. In una serie di messaggi su Twitter, Guaidò ha chiesto ai venezuelani che, dovunque si trovino oggi dalle 12 alle 14 (dalle 17 alle 19 in Italia) escano per la strada con cartelli che esigano "la fine dell'usurpazione", cioè del governo di Nicolas Maduro, l'instaurazione di un "governo di transizione" ed "elezioni libere".