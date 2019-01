Procura Venezuela,Guaidò non lasci Paese

(ANSA) - CARACAS, 29 GEN - Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli ultimi giorni, si dispongano misure restrittive per il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, fra cui il divieto di lasciare il Paese.

Una decisione in merito deve essere presa dal Tribunale supremo di Giustizia (Tsj).