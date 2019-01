Venezuela:Lavrov-Zarif, favorire dialogo

(ANSA) - MOSCA, 28 GEN - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif hanno discusso la situazione in Venezuela per telefono sottolineando che Mosca e Teheran sono entrambi pronti a contribuire alla soluzione della crisi. I capi della diplomazia russa e iraniana si sono infatti detti disponibili a "facilitare il raggiungimento di una comprensione reciproca tra le forze politiche in Venezuela per assicurare la pace interna e la risoluzione degli urgenti problemi socio-economici", come riporta una nota del ministero degli Esteri ripresa dalla Tass.