Messico: sparatoria in autostrada

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 28 GEN - Dieci persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco avvenuto nello Stato di Guerrero tra due gruppi di civili non meglio identificati. La sparatoria è avvenuta su una autostrada che conduce alla città di Paraiso de Tepila, nella municipalità di Chilapa. La polizia ha risposto ad una chiamata trovando due furgoni crivellati di proiettili e 10 corpi. Sul luogo della strage sono stati trovati pistole e fucili. Residenti hanno riferito che due persone ferite avevano lasciato per conto proprio la zona, probabilmente in cerca di soccorsi. La polizia ha diffuso delle fotografie che mostrano i corpi giacere sulla strada e ai lati di essa. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato lo scontro.