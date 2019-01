Venezuela: ultimatum di Macron a Maduro

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - "Se non saranno annunciate elezioni entro 8 giorni, saremo pronti a riconoscere Guaidò come 'presidente in carica' del Venezuela per avviare un processo politico": lo annuncia il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet in francese e in spagnolo.

"Il popolo venezuelano deve poter decidere liberamente il suo futuro", scrive Macron annunciando il suo ultimatum politico. A questo "stiamo lavorando fra partner europei", aggiunge il capo dell'Eliseo. (ANSA).