Venezuela: Osa chiede protezione Guaidò

(ANSA) - CARACAS, 26 GEN - La commissione inter-americana per i diritti umani, 'braccio' dell' Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha concesso il diritto a misure precauzionali di protezione al leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò e alla sua famiglia. Secondo l'organismo, la sua integrità e la sua libertà personale sono "a rischio grave e urgente". La commissione ha quindi sollecitato le autorità venezuelane ad adottare le misure necessarie a proteggere il presidente dell'Assemblea nazionale, autoproclamatosi presidente ad interim.

Intanto, Il governo venezuelano guidato da Nicolas Maduro ha fatto sapere che manderà il ministro degli Esteri Jorge Arreaza a parlare alla riunione di oggi del Consiglio di sicurezza dell' Onu a New York sulla crisi in Venezuela chiesta dagli Stati Uniti.