Crollo diga Brasile, Bolsonaro sul posto

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 GEN - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha visitato oggi la zona colpita dalla valanga di fango e residui metallici dopo il crollo di una diga a Brumadinho, nel Minais Gerais, con un bilancio al momento di almeno 9 morti e 300 dispersi.

Intorno alle 10.30 (le 13.30 in Italia) Bolsonaro, che ieri ha istituito un gabinetto interministeriale di crisi a Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais, è salito su un elicottero per sorvolare la zona, dove unità dei pompieri e della protezione civile stanno cercando possibili superstiti del disastro.

Dopo il monitoraggio della situazione, il presidente dovrebbe incontrare i media per informare sullo svolgimento delle operazioni di emergenza.