Brasile: crollo diga, 354 dispersi

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 GEN - Il comandante dei pompieri di Minas Gerais, Edgard Estevo, ha informato oggi che il numero di dispersi dopo il crollo della diga di Brumadinho in Brasile è di 354 persone. Estevo lo ha riferito incontrando i media dopo il sopralluogo del luogo del disastro da parte del presidente Jair Bolsonaro. "E' difficile trovarsi davanti a questo scenario e non essere commossi", ha commentato il presidente.

In un messaggio pubblicato su Twitter dopo aver sorvolato il luogo del disastro, Bolsonaro ha promesso che "faremo tutto il possibile per assistere le vittime, contenere i danni, accertare i fatti, garantire la giustizia e prevenire nuove tragedie come quelle di Mariana e Brumadinho, per il bene dei brasiliani e dell'ambiente".