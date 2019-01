Maduro, è golpe mediatico internazionale

(ANSA) - CARACAS, 25 GEN - Il presidente Nicolás Maduro ha denunciato oggi che è in corso "un golpe dei media internazionali" che "non ha alcun fondamento logico" e che fa parte di "una grande campagna di disinformazione e manipolazione contro la rivoluzione bolivariana".

Segnalo, ha poi detto secondo l'emittente Union Radio, che "il tentativo di disarticolare lo stato di diritto, sociale e di giustizia esistente in Venezuela attraverso una usurpazione istituzionale" fa parte di "una sceneggiatura preparata a Washington".

"Sconfiggeremo - ha ancora detto - un colpo di Stato che vuole interferire nella vita politica e scavalcare la sovranità del Venezuela istaurando un regime di burattini nel Paese".