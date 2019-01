Bachelet, Maduro ponga fine al disastro

(ANSA) - GINEVRA, 25 GEN - Michelle Bachelet, Alto commissario Onu per i Diritti Umani, ha chiesto oggi al governo del Venezuela di "porre fine alla situazione disastrosa" che attraversa il paese, dovuta anzitutto a una "crisi di governance".

"Più di 3 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese, e molti altri milioni vivono in condizioni miserabili", ha detto Bachelet in un comunicato, aggiungendo: "cos'altro ci vuole perché la leadership politica si decida a porre il benessere del popolo prima del loro interesse particolare?".

Secondo l'ex presidente socialista cilena quella del Venezuela è "essenzialmente una crisi di governance, ed è responsabilità dei dirigenti di quel paese porre fine a questa situazione disastrosa".