Venezuela:Mosca,no a intervento militare

(ANSA) - MOSCA, 24 GEN - Un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela avrebbe conseguenze "catastrofiche". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. "Li stiamo mettendo in guardia dal farlo, riteniamo che sarebbe uno scenario catastrofico scuotere le fondamenta del modello di sviluppo della regione dell'America Latina", ha detto Ryabkov alla rivista International Affairs - ripresa da Interfax - quando gli è stato chiesto se sia possibile che gli Stati Uniti interferiranno militarmente in Venezuela.