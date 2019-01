Cuba, tolto divieto foto in negozi Stato

(ANSA) - L'AVANA, 15 GEN - D'ora in avanti, ai cubani sarà permesso di realizzare fotografie negli esercizi commerciali statali, cosa che finora era vietata sull'isola, e che consentirà ai cittadini di denunciare la loro insoddisfazione per i servizi e denunce di abusi. E darà alle autorità uno strumento per combattere "violazioni" e illegalità, come l'alterazione dei già alti prezzi ufficiali dei prodotti.

La ministra del Commercio interno di Cuba, Betsy Diaz Velazquez, ha pubblicato sul suo account Twitter una dichiarazione ufficiale sul "permesso" di scattare fotografie all'interno di negozi e centri commerciali statali.

Il messaggio della ministra sottolinea che tutti i clienti, "facendo uso dei loro diritti in quanto consumatori, sono autorizzati a scattare fotografie di prezzi e articoli che sono di loro interesse nei negozi e negli esercizi commerciali".

Diaz Velazquez ha spiegato che si intende così facilitare i reclami dei clienti contro "qualsiasi comportamento negativo o alterazione dei prezzi dei prodotti".