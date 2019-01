Legale Battisti, 'non possiamo agire'

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Dal momento che Cesare Battisti non si trova in Brasile, i suoi avvocati brasiliani non hanno autorità per agire in una giurisdizione diversa da quella del Brasile. Ci auguriamo comunque che i diritti fondamentali del nostro cliente siano tutelati". Lo afferma in una nota all'ANSA di San Paolo, Igor Tamasauskas, uno dei legali dell'ex terrorista arrestato ieri in Bolivia.