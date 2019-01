Venezuela: Perù vieta ingresso Maduro

(ANSA) - LIMA, 9 GEN - La Sovrintendenza nazionale delle migrazioni del Perù ha attivato il divieto di ingresso nel Paese per 93 persone che integrano in Venezuela i vertici del governo del presidente Nicolás Maduro, compresi i loro famigliari. Lo scrive l'agenzia di stampa Andina.

Al riguardo il ministro degli Esteri peruviano, Néstor Popolizio, ha ricordato che questa è una delle decisioni adottate la settimana scorsa da 13 dei 14 Paesi del 'Gruppo di Lima' per denunciare l'illegittimità del secondo mandato di Maduro che comincia domani.

La lista delle personalità colpite dal divieto di ingresso in Perù riguarda in primo luogo il capo dello Stato, e comprende ministri, governatori, alti funzionari, magistrati e imprenditori legati al governo venezuelano.

Popolizio ha escluso che questa iniziativa e il disconoscimento peruviano del governo di Maduro possa danneggiare la presenza dei circa 650.000 migranti venezuelani in territorio peruviano.