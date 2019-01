2019, è già record di femminicidi

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il 2019 è iniziato all'insegna della violenza sulle donne in America Latina, una delle regioni al mondo in cui si sono verificati più casi di femminicidio negli ultimi anni: solo nel 2017 la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Eclac) ha segnalato 2.795 episodi.

Dall'avvio del nuovo anno, si contano già tre omicidi in Bolivia Altri casi in Argentina. A cominciare dall'omicidio di Celeste Castillo, 27 anni, uccisa a Santiago del Estero (nord) dopo una lite con il fidanzato, che era un agente di polizia e che in seguito si è suicidato. c'è stato poi lo stupro di gruppo ai danni di una minore di 14 anni a Miramar (sud-est). Gli aggressori sono cinque uomini tra i 21 e i 25 anni. In Cile, a Puerto Montt (sud), María Barría, di 56 anni, è stata assassinata dal suo compagno, che poi si è suicidato. Ma il Paese con il maggior numero di casi segnalati dalle autorità resta il Messico, dove in appena tre giorni dall'inizio del 2019 già sette donne e ragazze risultano vittime di morte violenta.