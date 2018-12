Bolsonaro in Israele a marzo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 DIC - Il nuovo presidente del Brasile Jair Bolsonaro compirà una visita ufficiale in Israele il prossimo marzo. Lo ha anticipato alla radio militare il segretario del governo israeliano Zahi Braverman in una telefonata da Rio de Janeiro dove si trova in questi giorni al seguito del premier Benyamin Netanyahu. Braverman ha aggiunto che in Brasile Netanyahu ha ricevuto "un'accoglienza molto calorosa, quasi senza paragone rispetto a tutte le altre visite compiute dal premier all'estero".