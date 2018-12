'Polizia vuole negoziare resa Battisti'

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 DIC - Il comando della Polizia federale brasiliana si è messo in contatto con i legali di Cesare Battisti per negoziare la possibilità di una resa dell'ex terrorista italiano, latitante dallo scorso weekend, ma finora gli avvocati sostengono che non hanno alcun contatto con il loro cliente. A rivelarlo è stato il G1, portale news del Gruppo Globo, secondo il quale le autorità vorrebbero organizzare una resa "discreta" di Battisti, come hanno fatto con il medium Joao de Deus, che si è consegnato alla polizia domenica scorsa dopo una trattativa con i suoi avvocati.