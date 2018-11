Venezuela: opposizione, nuove proteste

(ANSA) - CARACAS, 27 NOV - Fa fronte comune l'opposizione venezuelana, contro quella che definisce l'"usurpazione" di potere politico da parte del presidente della Repubblica in carica, Nicolás Maduro: nuove iniziative "unitarie", tra cui una grande "protesta nazionale pacifica", saranno messe in pratica a partire dal 10 gennaio 2019, quando l'attuale capo di Stato inizierà il suo secondo mandato di sei anni.

L'annuncio è stato dato dalle opposizioni al governo confluite nel Frente Amplio Venezuela Libre, che mirano ad "aumentare la pressione sulla dittatura per far cessare l'usurpazione". Il prossimo 10 gennaio "scade il periodo presidenziale e scompare ogni traccia di legittimità di un dittatore", ha sottolineato Víctor Márquez, presidente della Federazione dei docenti dell'Università Centrale del Venezuela (UCV), durante il congresso 'Venezuela Libre' realizzato nell'aula magna dell'ateneo a Caracas.