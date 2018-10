Brasile: Cina si felicita con Bolsonaro

(ANSA) - PECHINO, 29 OTT - La Cina "si felicita" con Jair Bolsonaro per la vittoria "senza intoppi" avuta alle elezioni presidenziali auspicando che il Brasile "possa raggiungere nuovi traguardi nello sviluppo nazionale".

Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, in merito al ballottaggio di domenica ricordando che Pechino è primo partner e investitore del Paese sudamericano e auspicando che le relazioni bilaterali possano andare avanti "a beneficio dei due Paesi".

Bolsonaro, nella campagna elettorale, aveva ritratto la Cina come "predatore determinato a dominare" l'economia del Brasile.

"Voglio solo rimarcare che Cina e Brasile sono Paesi e mercati emergenti e il loro sviluppo è importante per tutti a livello globale - ha aggiunto Lu -. "Portare in avanti la nostra partnership strategica è nell'interesse comune dei Paesi emergenti".