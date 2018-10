Bolsonaro, se eletto estraderò Battisti

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 OTT - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà "immediatamente" l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. "Riaffermo qui il mio impegno - ha scritto Bolsonaro su twitter in italiano - di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di vittoria alle elezioni.

Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!".