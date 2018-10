Brasile: parte campagna per ballottaggio

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 OTT - I due candidati in lizza per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro (estrema destra) e Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva, hanno inaugurato ufficialmente la loro campagna elettorale in vista del voto del prossimo 28 ottobre.

Haddad, che ha ottenuto il 29% dei voti al primo turno, ha incentrato la sua propaganda elettorale sull'idea che Bolsonaro (46% al primo turno) rappresenta un pericolo per la democrazia, omettendo i riferimenti a Lula che hanno segnato finora la sua campagna. "La nostra democrazia è a rischio, il secondo turno elettorale è stato trasformato da alcuni supporter di Bolsonaro in un'ondata di violenza", dice uno dei suoi spot televisivi.

Bolsonaro, da parte sua, ha presentato una proposta di rinnovamento. "E' arrivata l'ora di unirci per voltare la pagina, abbiamo bisogno di politici onesti e patriottici, e sono sicuro che insieme potremo fare del Brasile una grande nazione", ha dichiarato.