Inchiesta su guru economia di Bolsonaro

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 OTT - La Procura Federale ha aperto un'indagine su Paulo Guedes - il guru economico di Jair Bolsonaro, il candidato presidente dell'estrema destra brasiliana - sospettato di aver organizzato una truffa milionaria ai danni di fondi pensione di varie aziende pubbliche del Paese. Lo ha reso noto oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo, citando i documenti giudiziari.

L'ipotesi dei pm è che dal 2009 Guedes avrebbe ottenuto circa un miliardo di reais (267 milioni di dollari) dai fondi pensione di aziende come Petrobras, Banco do Brasil o la Posta, per un fondo di investimento che gestiva personalmente, e nel quale si sono registrate varie irregolarità gravi. Ironicamente, Guedes - che Bolsonaro ha indicato come il suo possibile ministro del Tesoro, se fosse eletto presidente - avrebbe organizzato questa manovra fraudolenta con l'aiuto di alti dirigenti del Partito dei Lavoratori (Pt), al quale appartiene Fernando Haddad, il rivale di Bolsonaro per il ballottaggio del prossimo 28 ottobre.