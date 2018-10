Brasile:Lula sparisce da campagna Haddad

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 OTT - L'immagine di Luiz Inacio Lula da Silva e il colore rosso sono scomparsi dalla campagna elettorale di Fernando Haddad, il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), in vista del ballottaggio in cui dovrà affrontare Jair Bolsonaro il 28 ottobre. Nel nuovo materiale che il Pt ha cominciato a diffondere oggi è sparito lo slogan "Haddad e Lula", nonché l'immagine stessa dell'ex presidente, che nella campagna per il primo turno si ripeteva costantemente, anche come una maschera usata dal suo delfino politico per sottolineare l'identità totale fra i due. Il nuovo slogan "Presidente Haddad, vice Manuela" - in riferimento a Manuela d'Avila, la dirigente comunista che completa il "ticket" del Pt - non è più scritto in rosso, colore tradizionale del partito, bensì in blu, verde e giallo, i colori del Brasile. Jacques Wagner, senatore del Pt, ha spiegato alla stampa che queste novità non presuppongono un allontanamento di Haddad da Lula, ma piuttosto il fatto che "ora la gente vuole saperne di più sul candidato".