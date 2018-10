Brasile: Bolsonaro, vinco al primo turno

(ANSA) - SAN PAOLO, 7 OTT - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni presidenziali in Brasile, ha votato oggi, poco prima delle 9 (le 14 in Italia) nel suo seggio della zona ovest di Rio de Janeiro.

Dimagrito ma sorridente, Bolsonaro ha riaffermato di credere in una vittoria al primo turno, a un mese dalla coltellata all'addome che lo ha mantenuto lontano dalla campagna elettorale. "Il 28, tutti al mare", ha detto ai cronisti arrivando al seggio, in riferimento alla data prevista per il secondo turno delle presidenziali, inevitabile se nessun candidato ottiene più del 50% al primo turno.

Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto diffusi prima dell'apertura delle urne davano Bolsonaro in crescita e al 36%, con Fernando Haddad - l'erede politico di Lula - stabile al 24-25%, per cui prevedono un ballottaggio fra i due, dall'esito ancora incerto, perché gli sfidanti sono in pareggio virtuale, poco sopra del 40% dei voti.