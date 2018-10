Nicaragua: embolia per Violeta Chamorro

(ANSA) - MANAGUA, 2 OTT - L'ex presidente del Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, è ricoverata in ospedale in condizioni definite "delicate" dopo aver subito "un incidente cerebrovascolare, o embolia cerebrale". La notizia dell'incidente, avvenuto ieri, è stata resa nota dai famigliari, i quali hanno precisato che la ex capo di Stato si trova nella sala di rianimazione dell'ospedale 'Vivian Pellas' di Managua.

Leader dell'Unione nazionale di opposizione (Uno) al sandinismo, la Chamorro, che ha 88 anni, è stata presidente del Nicaragua fra il 25 aprile 1990 ed il 10 gennaio 1997.