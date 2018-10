Brasile: niente interviste per Lula

(ANSA) - BRASILIA, 2 OTT - In un nuovo capovolgimento della posizione del Supremo Tribunale Federal (Stf), il presidente dell' Alta corte, Antonio Días Toffoli, ha vietato che l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva sia intervistato dai giornalisti nel comando di polizia di Curitiba, dove sconta una pena di 12 anni per corruzione dallo scorso aprile.

Durante la notte scorsa, Toffoli ha annunciato che deve essere applicata la decisione del giudice Luiz Fux, che aveva vietato le interviste a Lula, cassando una decisione precedente di un altro magistrato dell'alta corte, Ricardo Lewandowski.

Lewandowki aveva convalidato la sua decisione ieri pomeriggio, ma la presa di posizione di Toffoli ha inclinato la bilancia a favore di Fux, e dunque del divieto di intervista per Lula in carcere. Gli avvocati della Folha de Sao Paulo - il giornale di maggior circolazione nel paese, che aveva chiesto di poter intervistare Lula - hanno denunciato la decisione del Stf.