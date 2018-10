Sbocco mare, bocciata richiesta Bolivia

(ANSA) - LA PAZ, 1 OTT - Per 12 voti contro tre, la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha respinto la richiesta della Bolivia di obbligare il Cile a negoziare uno sbocco sovrano boliviano verso l'oceano Pacifico. La corte si è quindi espressa a favore della posizione cilena nella disputa, decidendo che "il Cile non ha l'obbligo di negoziare con la Bolivia" per l'accesso al mare.