Maduro, 'Usa pensano che mondo sia loro'

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - Gli Stati Uniti "vogliono continuare a dare ordini al mondo come se il mondo fosse di loro proprietà". Lo ha detto il leader del Venezuela Nicolas Maduro parlando all'Assemblea Generale Onu. "Da questo stesso palco è stata lanciata una minaccia ai governi di tutto il mondo - ha continuato - ossia che si devono rispettare gli ordini e seguire la politica degli Stati Uniti o i paesi che non lo fanno subiranno delle conseguenze". Maduro ha poi detto che la crisi migratoria nel suo paese "e' inventata".