Maduro, pronto a stringere mano a Trump

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - Il leader del Venezuela Nicolas Maduro si è detto disposto a "stringere la mano" al presidente americano Donald Trump "nonostante le differenze". Maduro si è presentato inaspettatamente sul palco dell'Assemblea Generale dell'Onu e ha parlato quasi un'ora per "difendere il suo paese", mentre sei nazioni lo accusano di crimini contro l'umanità e Trump ha accennato ad un'azione militare. Maduro non parlava all'Assemblea Generale dal 2015.