Ministro Venezuela, 'peggio del Vietnam'

(ANSA) - CARACAS, 26 SET - Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha sostenuto che, nel caso qualcuno provasse ad intervenire militarmente nel suo Paese, "l'esempio del Vietnam non sarebbe abbastanza significativo" per spiegare quello che potrebbe accadere. Lo ha reso noto il portale online venezuelano Aporrea.com.

Ieri, dopo il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente Donald Trump ha incontrato i giornalisti osservando che il Venezuela "è un regime che, francamente, potrebbe essere rovesciato molto rapidamente da forze militari se esse decidessero di farlo". Ed ha aggiunto che "si tratta oggi di un posto veramente brutto del mondo".

Il capo della Casa Bianca non ha voluto invece rispondere ad una domanda su una eventuale ipotesi di intervento statunitense, chiarendo di non voler rivelare particolari di strategia militare americana.