Argentina: accordo con Fmi da 57 mld dlr

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Il Fmi e l'Argentina hanno raggiunto un nuovo accordo: il Fondo stanzierà 57 miliardi di dollari per il salvataggio del paese, una cifra maggiore rispetto ai 50 miliardi di dollari iniziali. Lo annunciano il direttore generale del Fmi Christine Lagarde e il ministro dell'economia argentino Nicolas Dujovne.

Il nuovo accordo fra il Fmi e l'Argentina e' soggetto al voto del board esecutivo del Fmi, spiega Lagarde, rassicurando sul fatto che vedrà il board il prima possibile. Buenos Aires prevede di usare i fondi in più a sostegno del suo bilancio cosi' da rassicurare gli investitori.

L'accordo con l'Argentina e' il maggiore mai siglato dal Fmi, è stato il commento del direttore generale del Fondo, Christine Lagarde