Venezuela: tentato attentato a Maduro

(ANSA) - CARACAS, 24 SET - Il vicepresidente e ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha reso noto ieri sera a Caracas che sono state arrestate altre tre persone, fra cui una direttamente coinvolta nel tentativo di attentato con droni esplosivi il 4 agosto contro il presidente della repubblica, Nicolás Maduro. Lo ha reso noto la tv statale VTV.

Gli arrestati sono: quello che viene considerato il capo materiale del tentativo di attentato, Henryberth Rivas, alias 'Morfeo'; Angela Lizbeth Expósito Carrillo, conosciuta come 'La Perrera', e un colonnello dell'esercito a riposo, Ramón Santiago Velasco, soprannominato 'Corocoro'.

In una conferenza stampa Rodríguez ha aggiunto che manca solo l'arresto di due persone incaricate di gestire l'esplosivo per l'attentato e che sono per il momento latitanti; Gregorio José Yaguas Monje, conosciuto comne 'Latino', e Yilber Alberto Escalona Torrealba, alias 'Pastor'.

Fino ad oggi, ha infine detto il ministro, sono 24 le persone finite in cella perché ritenute coinvolte nel tentativo di attentato al capo dello Stato venezuelano.(ANSA).