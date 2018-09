Usa: Kavanaugh, false le accuse di molestie

Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Donald Trump alla Corte Suprema, respinge come "completamente falsa" l'accusa di molestie da parte di Christine Blasey Ford e si dice "desideroso di parlare alla commissione giustizia del Senato, in qualsiasi modo la commissione ritenga appropriato, per respingere questa falsa accusa, 36 anni dopo, e difendere la mia integrita'". Lo si legge in una nota di Kavanaugh diffusa dalla Casa Bianca.

Donna che accusa Kavanaugh esce allo scoperto - Esce allo scoperto la donna che ha denunciato di aver subito oltre 30 anni fa un tentato stupro da parte del giudice Brett Kavanaugh, nominato da Trump alla corte suprema. La sua conferma al Senato rischia ora di essere a rischio. In piena era #Metoo, Christine Blasey Ford, 51 anni, docente di psicologia clinica alla Palo Alto University, ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente la storia dopo aver consegnato una lettera riservata ad una deputata dem, poi finita all'Fbi. Kavanaugh aveva gia' respinto ogni accusa. Parlando pubblicamente per la prima volta col Washington Post, la donna ha confermato che in una festa estiva nei primi anni Ottanta fu spinta in una camera da Kavanaugh e da un suo compagno, entrambi ubriachi, e che il primo la blocco' su un letto, la palpo' sopra i vestiti, si struscio' contro il suo corpo e tento' di toglierle i vestiti tappandole la bocca quando lei tento' di gridare. "Ho pensato che poteva uccidermi inavvertitamente", ha detto l'accusatrice. Riusci' poi a liberarsi e a scappare quando il secondo ragazzo, Mark Judge, salto' su di loro facendoli cadere a terra tutti e tre. Dapprima si rifugio' in bagno chiudendosi a chiave, poi se ne ando' furtivamente. La donna ha spiegato che non aveva mai raccontato a nessuno l'incidente nei dettagli sino al 2012, quando entro' in terapia di coppia con suoi marito e fu invitata a raccontare l'episodio. Circostanza confermata dal coniuge. Christine Blasey Ford aveva poi sintetizzato la vicenda in una lettera riservata consegnata ad una deputata dem locale quando vide che Kavanaugh era nella rosa dei papabili per la corte suprema ma preferì mantenere la privacy per evitare le conseguenze di una esposizione mediatica. Ora ha deciso di assumersi le sue responsabilità. La donna è una democratica registrata e ha dato piccoli contributi ad organizzazioni politiche.