Brasile: Bolsonaro, ci saranno frodi

(ANSA) - SAN PAOLO, 17 SET - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali di ottobre in Brasile, ha denunciato la possibilità di una frode elettorale a favore del Partito dei Lavoratori (Pt), nel suo primo messaggio politico inviato dall'ospedale dove è stato ricoverato dopo aver sofferto un attentato, lo scorso 6 settembre.

In un video diffuso sulla sua pagina di Facebook, Bolsonaro si è riferito all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere dallo scorso aprile. "Mettetevi al suo posto, rinchiuso a Curitiba, con tutta la sua popolarità e le sue possibili ricchezze", ha detto ai suoi simpatizzanti, prima di aggiungere che Lula "ha ovviamente un piano B, e questo piano B è una frode elettorale che lo favorisca".

"La possibilità di brogli elettorali al secondo turno è concreta", ha aggiunto il dirigente nel video, registrato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove ieri è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva.