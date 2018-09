Brasile: respinto ricorso Lula

(ANSA) - SAN PAOLO, 15 SET - La maggioranza dei magistrati del Supremo Tribunale Federale (Stf) ha già votato contro il ricorso presentato dagli avvocati di Luiz Inacio Lula da Silva per ottenere la sua scarcerazione. Lo rende noto l'Angencia Brasil. La votazione si effettua a distanza, attraverso le cosiddette plenarie virtuali, in cui i magistrati possono decidere su questioni di giurisprudenza già consolidata, inviando i loro pareri su una rete digitale A meno di cinque ore dalla scadenza del periodo concesso per dare una risposta al ricorso, ossia un minuto prima della mezzanotte (le 5 in Italia) i voti contrari sono già 7 e quelli a favore solo uno, quello di Marco Aurelio Mello, su un totale di 11 membri dell'alta corte.

La difesa dell'ex presidente chiedeva al Tsf di ordinare la scarcerazione di Lula, che dallo scorso aprile sconta una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio, finché non saranno esauriti i ricorsi sulla sentenza, confermata in secondo grado, da parte di tribunali superiori.