Ecuador: scossa 6,5, feriti e danni

(ANSA) - QUITO, 7 SET - Un sisma di magnitudo 6,5 gradi Richter ha colpito ieri sera una vasta zona dell'Ecuador centrale causando panico fra la popolazione, ma solo danni di lieve entità. Lo riferisce il quotiano El Comercio di Quito.

La scossa è stata registrata dall'Istituto geofisico (Ig) dell'Ecuador alle 21,12 locali a 6,25 chilometri dal cantone di Cumandá della provincia di Chimborazo, ad una profondità di 82,53 chilometri.

Il fenomeno sismico è stato avvertito con grande intensità nelle province di El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos e Manabí, ed anche in grandi città come Quito, Guayaquil e Ambato allarmando la popolazione che in molti casi si è riversata nelle strade. Il Segretariato per la gestione dei rischi del ministero dell'Interno ecuadoriano ha reso noto in nottata che il bilancio provvisorio e di alcune persone ferite e di danni di lieve entità.