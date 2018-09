Brasile: candidato presidente Bolsonaro accoltellato da simpatizzante Lula, operato

Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre in Brasile, è stato accoltellato mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. E' stato operato, e le sue condizioni sono ora definite stabili. L'uomo - secondo fonti mediche - ha sofferto ferite all'arteria mesenterica e all'intestino. L'accoltellatore è stato arrestato.

Si chiama Adelio Bispo de Oliveira e ha 40 anni. Nel suo profilo di Facebook, l'aggressore aveva pubblicato messaggi contrari a Bolsonaro, testimonianze sulla sua partecipazione in manifestazioni di protesta contro il governo di Michel Temer e a favore della scarcerazione di Luiz Inacio Lula da Silva, così come immagini della bandiera brasiliana con la falce e il martello.

Il presidente brasiliano, Michel Temer, e i principali leader politici e candidati alla presidenza hanno condannato l'aggressione subita da Bolsonaro. Temer ha definito "intollerabile" l'attentato, sottolineando che "rivela che dobbiamo prendere coscienza dell'intolleranza che esiste nella società brasiliana". Fernando Haddad, il candidato vicepresidente del Partito dei Lavoratori (Pt) che molto probabilmente prenderà il posto di Lula dopo la bocciatura della candidatura dell'ex presidente, ha detto che l'attacco "è inaccettabile", augurando a Bolsonaro che guarisca al più presto dalle ferite subite.