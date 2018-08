El Salvador, arrestati 400 membri gang

(ANSA) - SAN SALVADOR, 29 AGO - La polizia nazionale di El Salvador ha arrestato nelle ultime 24 ore oltre 400 membri di differenti gruppi malavitosi ed in particolare della pericolosa banda denominata 'Mara Salvatrucha', formata per lo più da minorenni, che imperversa dagli Stati Uniti, attraverso il Messico, fino all'America centrale.

Secondo il portale di notizie ElSalvadorNoticias.net si è trattato di uno degli operativi più importanti dell'anno in cui gli agenti sono intervenuti contemporaneamente insieme ai magistrati in sette dipartimenti salvadoregni.

Il direttore generale della polizia, Howard Cotto, ha chiarito in una conferenza stampa che l'azione intrapresa "aveva come obiettivo di colpire e indebolire la parte finanziera e logistica delle bande criminali".

"Siamo intervenuti con l'operazione denominata 'Cerro Verde' - ha detto Cotto - in dieci zone ed in più di 25 municipi. Solo in uno dei dipartimenti, Sonsonate, sono state arrestate 50 persone. Nel complesso, ha aggiunto, nelle prime ore dell'operativo si sono avuti 412 arresti ed il sequestro di decine di veicoli, residenze e esercizi commerciali.

Fra le imputazioni formalizzate alle persone arrestate vi sono, fra le altre, estorsione, traffico illecito di droga, omicidio. simulazione di delitto di omicidio, riciclaggio, stupri e altre aggressioni sessuali. (ANSA).