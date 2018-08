Appello Maduro a connazionali, 'tornate'

(ANSA) - CARACAS, 29 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha rivolto un appello ai venezuelani che hanno abbandonato il Paese e che talvolta accettano di "lavare gabinetti all'estero" convertendosi in "schiavi economici" a ritornare indietro per "vivere nella loro Patria".

L'appello del capo dello Stato è coinciso con il ritorno ieri a Caracas in un aereo proveniente da Lima di 89 venezuelani che hanno aderito al 'Piano di ritorno in Patria' da lui recentemente proposto.