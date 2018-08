Migranti: in Venezuela come Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - La crisi migratoria in Venezuela potrebbe eguagliare quella del Mediterraneo. E' l'allarme lanciato dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Molti venezuelani hanno scelto di lasciare il Paese a causa della recessione che dura da 5 anni. Secondo l'Onu, dal 2015 a oggi, 1,6 milioni di venezuelani sono fuggiti dal Paese, il 90% dei quali in altri Stati del Sud America. "Questo sta determinando una crisi che abbiamo già visto in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo", sostiene l'Oim.