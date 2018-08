Brasile: drone scova popolo indigeno

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Grazie a un drone, in Brasile è stata scovata una popolazione indigena isolata nello Stato di Amazonas, vicino al confine tra Brasile e Perù. Il gruppo, di cui la Funai (Fondazione nazionale degli indios) non ha ancora identificato l'origine etnica, vive vicino ai fiumi Jutaí e Juruazinho, una regione in cui sono stati identificati almeno 11 popoli indigeni isolati, ma si stima che il numero sia più grande e possa raggiungere le 16 comunità.

Durante la spedizione, il team dei ricercatori della Funai ha notato, attraverso l'ausilio del drone, la presenza di case, piantagioni, attrezzi e altre piccole costruzioni, come canoe.

Secondo la fondazione collegata al governo federale, almeno 16 individui fanno parte di quel gruppo isolato.