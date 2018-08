Morta fondatrice di Nonne Plaza di Mayo

(ANSA) - BUENSO AIRES, 21 AGO - María Isabel 'Chicha' Chorobik de Mariani, una delle fondatrici dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, è morta ieri a Buenos Aires all'età di 94 anni. I media argentini sottolineano che 'Chicha' è deceduta senza aver potuto conoscere la sorte della nipote, Clara Anahí, sottratta alla famiglia durante la dittatura militare (1976-1983), quando aveva appena tre mesi. Disperata per l'accaduto, e dopo aver inutilmente cercato la bimba in ospedali e istituzioni di ogni genere e non aver ottenuto sostegno dalle autorità, Mariani insieme a Alicia 'Licha' de la Cuadra ed un'altra decina di donne che vivevano lo stesso dramma ha fondato nel novembre 1977 'Abuelas de Plaza de Mayo'. Di questa associazione, che si unì a quella già esistente delle 'Madri di Plaza de Mayo', Mariani fu la prima presidentessa. Fin dai primi incontro le 'Nonne' si resero conto che erano oltre 400 i nipoti, figli di genitori accusati di "sovversione", che erano spariti nel nulla per mano della polizia e delle Forze armate.