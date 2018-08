Colombia, Farc perde contatti guerriglia

(ANSA) - BOGOTA', 17 AGO - Il partito Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri della guerriglia colombiana che aveva la stessa sigla, ha reso noto di aver perso i contatti con l'uomo che è stato suo negoziatore capo per la firma dell'accordo di pace con il governo, Luciano Marín. Insieme a lui, ha reso noto il membro del Consiglio politico della Farc Jairo Estrada, si muoveva uno dei capi dell'ala militare della guerriglia, Hernán Darío Velásquez, detto 'El Paisa', di cui pure non si hanno più notizie. Entrambi si trovavano nel cosiddetto 'spazio territoriale' di Miravalle da dove si sono allontanati dopo una incursione militare che ha rotto gli schemi di sicurezza di quella zona, dove si sono concentrati i guerriglieri dopo la firma degli accordi di pace.

Estrada ha comunque escluso categoricamente che Marin e Velásquez possano aver deciso di abbandonare il processo di pace per unirsi con il gruppo di dissidenti delle Farc che non hanno abbandonato le armi.