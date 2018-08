Lula si candida, Procura impugna

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 AGO - La Procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, ha presentato una richiesta di impugnazione della candidatura di Luis Inacio Lula da Silva per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre al Tribunale Supremo Elettorale (Tse), appena qualche ora dopo la sua iscrizione formale.

Dodge ha giustificato la sua richiesta in base alla cosiddetta "legge della scheda pulita", che dispone che una persona condannata in seconda istanza da un tribunale collegiale non può candidarsi per una elezione, allegando ad essa la sentenza con la quale il Tribunale Regionale di seconda istanza di Porto Alegre ha confermato la condanna di Lula a 12 anni di carcere per corruzione e riciclaggio.

La richiesta della Procuratrice non è l'unica arrivata al Tse poco dopo la registrazione della candidatura di Lula. Anche Kim Kataguiri, leader del Movimento Brasile Libero (Mbl, ultraliberale) e l'ex attore porno Alexandre Frota hanno presentato ricorsi equivalenti all'autorità elettorale.