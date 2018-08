Brasile, nuovo no a scarcerazione Lula

(ANSA) - BRASILIA, 10 AGO - La giustizia brasiliana ha negato, ancora una volta, una richiesta di libertà provvisoria presentata dall'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che ha lanciato la sua candidatura per le presidenziali del 7 ottobre dal carcere di Curitiba dove sconta una condanna a 12 anni ed un mese per corruzione.

I giudici del Tribunale superiore di giustizia (Stj) hanno infatti rigettato ieri all'unanimità una richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati di Lula. Il Stj è la terza istanza per importanza del sistema giudiziario brasiliano, inferiore solo al Tribunale supremo federale, in pratica la Corte costituzionale.

Questo nuovo stop riduce al lumicino le possibilità che il leader del Partito dei lavoratori (Pt) possa partecipare liberamente alla campagna elettorale ormai in corso. E ieri sera la sua posizione è stata assente dal primo dibattito televisivo organizzato a San Paolo per i candidati alla successione di Michel Temer dalla tv del gruppo Bandeirantes.