Presidente Colombia,spietati con crimine

(ANSA) - BOGOTÀ, 8 AGO - Il nuovo presidente colombiano Ivan Duque, insediatosi ieri nel potere a Bogotà come successore di Juan Manuel Santos, ha illustrato con un discorso di circa un'ora i propri propositi di governo, sottolineando che in futuro "né il narcotraffico, né il sequestro potranno essere giustificati con finalità politiche, né come meccanismi per finanziarsi o promuovere una qualsivoglia causa".

A questo proposito, ha detto in diretta tv che fra i progetti immediatamente presentati al Palamento uno espressamente proibirà che "i gruppi armati illegali che sequestrano e trafficano droga pretendano di ottenere benefici mimetizzando i loro delitti con cause ideologiche".

L'allusione è alle condizioni previste nell'Accordo di pace firmato dal governo di Santos con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), trasformatesi ora in formazione politica.

Ma il progetto di legge di Duque, sottolineano gli analisti, varrà solo a futuro e non per quanto già firmato in passato.

Riferendosi all'altro dossier ereditato riguardante le prospettive di una trattativa con l'altra guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) che proseguono da 30 mesi, il capo dello Stato ha annunciato un attento esame ed enfatizzato: "Voglio che sia molto chiaro che un processo credibile deve avere come base una cessazione totale delle azioni criminali, con stretta supervisione internazionale e tempi definiti".

Infine Duque ha detto che intende "correggere pecche strutturali manifestatesi nella applicazione" (dell'Accordo con le Farc) e che rafforzerà le politiche di smobilitazione, disarmo e reinserimento "della base guerrigliera".(ANSA).