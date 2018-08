Messico: uccise 11 persone in una casa

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 4 AGO - Una banda di individui armati ha fatto irruzione in una casa di Ciudad Juárez, città messicana alla frontiera con gli Stati Uniti, uccidendo 11 persone che si trovavano al suo interno. Lo ha reso noto la tv Milenio.

La Procura generale ha reso noto che le vittime sono otto uomini, i cui cadaveri avevano le mani legate dietro la schiena e presentavano segni di tortura, e tre donne, denudate prima di essere uccise. Tutti i corpi sono stati rinvenuti a testa in giù e con colpi d'arma da fuoco in testa.

L'emittente ha poi segnalato che nella casa c'erano varie dosi di anfetamina (in gergo 'Cristal' e 'El foco') e gli inquirenti presumono che l'abitazione fosse un 'picadero', cioè un luogo dove la gente si riunisce per drogarsi collettivamente.

Il giorno precedente al massacro nella zona è avvenuto un duro scontro fra bande di narcotrafficanti in cui è morto Juan Arturo Padilla Juárez, conosciuto come El Genio ed uno dei leader degli Los Aztecas.