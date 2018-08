Venezuela, ucciso imprenditore italiano

(ANSA) - CARACAS, 1 AGO - Un imprenditore italiano residente in Venezuela, Elio José Simonelli Datellis, è stato ucciso ieri durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la stampa venezuelana.

Simonelli Datellis, riferisce il quotidiano 'El Siglo', era un noto uomo d'affari, proprietario fra l'altro di alcuni magazzini della Nestlé in Aragua. Secondo il portale Efecto Cocuyo, l'imprenditore, che aveva 45 anni, è stato sequestrato da un gruppo di uomini armati mentre viaggiava sulla Avenida Fuerzas Armadas di Maracay, vicino ad una carrozzeria di sua proprietà. La banda è stata però intercettata dalla polizia, che ha ingaggiato un conflitto a fuoco in cui sono morti cinque rapitori ma anche l'italiano sequestrato, raggiunto all'addome da un colpo di pistola.