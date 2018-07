G20: Mnuchin, Trump non sta interferendo su cambi

Donald Trump non sta cercando di interferire sul mercato dei cambi: un dollaro forte nel lungo termine è interesse degli Stati Uniti. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin a margine del G20, sottolineando che gli Stati Uniti non intervengono sul mercato dei cambi.

Annunciate proteste. Militanti di decine di partiti politici, organizzazioni sindacali e movimenti sociali parteciperanno oggi, a partire dalle 12 (le 17 italiane), ad una manifestazione di protesta per l'accordo che l'Argentina ha stretto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Già ieri centinaia di persone si sono concentrate davanti al ministero dello Sviluppo sociale argentino per presentare una serie di rivendicazioni e criticare la strategia governativa di negoziato con l'Fmi. Inoltre, in coincidenza con l'arrivo a Buenos Aires del direttore operativo del Fondo, Christine Lagarde, un gruppo di organizzazioni sociali di cui fanno parte la CTEP, Barrios de Pié e la 'Corriente Clasista y Combativa' (CCC) hanno realizzato un abbraccio simbolico dell'edificio della Banca centrale argentina. Per la manifestazione odierna, gli organizzatori hanno diffuso un 'manifesto' con lo slogan 'Mai più Fmi', in allusione al 'Nunca m s' con cui gli argentini si riferiscono alla condanna del "terrorismo di Stato" che portò alla dittatura (1976-1983). "L'Accordo con l'Fmi - si legge nel documento - segna la consegna delle nostre vite alla dittatura del Mercato. Ratifica un modello di Paese dipendente, in cui si pretende di continuare a rendere precario il lavoro (...) e attaccare le pensioni con la consegna del Fondo di garanzia agli speculatori". I manifestanti cercheranno di raggiungere il Centro di Convenzioni dove si terranno oggi e domani i lavori del G20, ma sulla loro strada a dissuaderli troveranno un imponente servizio di sicurezza dispiegato già da ieri nbel centro della città. Intanto i mezzi di comunicazioni argentini rivelano oggi che l'Fmi ha in fase avanzata il progetto di riaprire un suo ufficio di monitoraggio a Buenos Aires. Secondo il portale Infobae "l'operazione è portata avanti nella massima discrezione", e "l'apertura dell'ufficio del Fondo è prevista durante il mese di agosto".