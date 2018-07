Venezuela:ucciso adolescente in proteste

(ANSA) - CARACAS, 18 LUG - Un adolescente venezuelano è morto ieri per un colpo d'arma da fuoco in disordini legati alla mancanza di elettricità ed acqua nello Stato di Bolívar.

Il quotidiano El Universal ha indicato che la vittima è stata identificata come Evelio José Rodríguez Robles, 12 anni, rimasto ferito dopo l'arrivo di un contingente della Polizia dello Stato di Bolívar (Peb) che ha fatto ampio uso delle armi di ordinanza.

Trasferito in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo.

In un comunicato la Peb ha precisato che Robles è morto per un proiettile che lo ha colpito nel lato intercostale sinistro, aggiungendo comunque che "una moltitudine di persone ha sparato contro gli agenti e poi ha attaccato il commissariato con bombe Molotov causando un incendio che lo ha danneggiato parzialmente".

Secondo l'Osservatorio venezuelano della conflittualità sociale nel primo semestre del 2018, si sono registrate in Venezuela 5.315 manifestazioni di protesta, che hanno causato 13 morti.